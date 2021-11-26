Львівських безхатьків почали вакцинувати від Covid

У Львові організували пункт вакцинації від коронавірусу для безхатьків. Пункт почав роботу 26 листопада у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вул. Кирилівській, 3а. За декілька годин щеплення отримали близько 50 охочих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Вакцинують мобільні бригади усіма наявними видами вакцин. Перед щепленням медики проводять обстеження та надають медичні пам‘ятки щодо можливості звернутися до поліклініки чи лікарні за умови виникнення побічних ефектів. Отримати щеплення можна й за відсутності документів, що посвідчують особу.

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Пункт щеплення організували саме в Центрі обліку та нічного перебування бездомних, оскільки про цю установу знають більшість безхатченків, і тут є всі можливості для належної роботи такого пункту (зокрема й велике приміщення).

«Це місце відоме всім безхатченкам, які харчуються по місту, і такою була ініціатива від громадських організацій. Тобто тут є можливість переночувати для людей, тут допомагають з виготовленням документів чи інших речей, які їм потрібні. Фактично, по місту є близько 500 осіб, які дійсно ведуть такий спосіб життя. Хоча на обліку в Центрі маємо близько 3 тисяч осіб, які зверталися з певних причин: тобто деколи людина може стати на облік, щоб їй допомогли виготовити документи, але має де проживати. Загалом щоночі тут ночує близько 40 осіб, в зимовий період – до 60 осіб. В зимовий період завжди є потреба в зимовому одязі і взутті, особливо чоловічому, тому охочі допомогти, можуть приносити речі до Центру», – зазначив керівник управління соціального захисту Ігор Кобрин.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 26 листопада на Львівщині 44% дорослого населення мають першу дозу щеплення та 33% – отримали дві дози, тобто є повністю вакциновані.

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Фото: ЛМР