Львівська молодь обрала нового студентського мера

У п’ятницю, 26 листопада, у сесійній залі ЛМР делегати усіх університетів Львова обрали нового студентського мера міста на 2022-2024 роки. Ним став студент національного університету «Львівська політехніка» Станіслав Гвоздінський. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У голосуванні за нового студентського мера взяли участь 35 делегатів. Всі вони – активні представники профкомів, студентських управлінь при університетах, зокрема університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету імені І. Франка, університету безпеки життєдіяльності та Українського католицького університету та інших.

Обраний студентський мер представив свою програму діяльності та плани на роки правління. Також на звітно-виборчій конференції чинний студентський мер Ольга Дякун прозвітувала за два роки роботи Студентської ради Львова.

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Довідка. 22-річний Станіслав Гвоздінський – студент 6 курсу інституту геодезії національного університету «Львівська політехніка», спеціальність – геодезія та землеустрій, спеціалізація – кадастр.

Окрім того у 2021 році він закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю «право». За роки громадської діяльності був головою колегії та профбюро студентів ІГДГ, НУ «ЛП», постійний член Вченої ради «ЛП». Останні два роки займав посаду студентського віце-мера Львова.