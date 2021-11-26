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«Доступні ліки» на Львівщині: як та де пацієнту отримати безкоштовні препарати?

Вероніка Рой

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Жителі Львівщині за програмою «Доступні ліки» можуть отримати 354 лікарських засобів безоплатно або з невеликою доплатою. Їх одержати можна лише за електронним рецептом у 792 аптека області. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я України.

«Доступні ліки» – програма, яка дозволяє пацієнтам отримувати в аптеках безоплатні або за невелику доплату ліки від серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету. А також препарати для профілактики інсультів та інфарктів.

З 1 жовтня «Доступних ліків» стало більше, і тепер до програми загалом включено 354 лікарські засоби. З них:

  • 198 – серцево-судинні хвороби;
  • 51 – діабет ІІ типу;
  • 27 – профілактика інсультів та інфарктів;
  • 16 – бронхіальна астма;
  • 30 – розлади психіки та поведінки;
  • 27 – епілепсія;
  • 5 – нецукровий діабет.

Отримати ліки з цієї програми на Львівщині можна 792 аптеках. Серед них є навіть сільські, що дає можливість людям із хронічними хворобами не їздити по свої ліки до міста.

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Лікарські препарати з реєстру програми «Доступні ліки» можна отримати винятково за електронним рецептом. Аби отримати необхідні ліки, потрібно зробити два кроки:

  1. Звернутись до лікаря, який випише вам електронний рецепт на ліки:
  • це може бути ваш сімейний лікар;
  • при цукровому діабеті електронний рецепт на ліки може виписати ендокринолог або сімейний лікар;
  • ліки при розладах психіки та поведінки виписує психіатр;
  • а у випадку епілепсії –  невролог або психіатр.

В електронному рецепті буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату – діюча речовина.  На ваш телефон надійде SMS з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

Електронний рецепт можна одержати без особистого прийому у лікаря. Але дистанційні комунікації потрібно узгодити з лікарем заздалегідь.

  1. Прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер рецепту та обрати потрібні ліки.

Знайти аптеки допоможе мапа з аптеками на дашборді НСЗУ.

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