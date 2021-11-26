«Доступні ліки» на Львівщині: як та де пацієнту отримати безкоштовні препарати?

Жителі Львівщині за програмою «Доступні ліки» можуть отримати 354 лікарських засобів безоплатно або з невеликою доплатою. Їх одержати можна лише за електронним рецептом у 792 аптека області. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я України.
«Доступні ліки» – програма, яка дозволяє пацієнтам отримувати в аптеках безоплатні або за невелику доплату ліки від серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету. А також препарати для профілактики інсультів та інфарктів.
З 1 жовтня «Доступних ліків» стало більше, і тепер до програми загалом включено 354 лікарські засоби. З них:
- 198 – серцево-судинні хвороби;
- 51 – діабет ІІ типу;
- 27 – профілактика інсультів та інфарктів;
- 16 – бронхіальна астма;
- 30 – розлади психіки та поведінки;
- 27 – епілепсія;
- 5 – нецукровий діабет.
Отримати ліки з цієї програми на Львівщині можна 792 аптеках. Серед них є навіть сільські, що дає можливість людям із хронічними хворобами не їздити по свої ліки до міста.
Лікарські препарати з реєстру програми «Доступні ліки» можна отримати винятково за електронним рецептом. Аби отримати необхідні ліки, потрібно зробити два кроки:
- Звернутись до лікаря, який випише вам електронний рецепт на ліки:
- це може бути ваш сімейний лікар;
- при цукровому діабеті електронний рецепт на ліки може виписати ендокринолог або сімейний лікар;
- ліки при розладах психіки та поведінки виписує психіатр;
- а у випадку епілепсії – невролог або психіатр.
В електронному рецепті буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату – діюча речовина. На ваш телефон надійде SMS з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.
Електронний рецепт можна одержати без особистого прийому у лікаря. Але дистанційні комунікації потрібно узгодити з лікарем заздалегідь.
- Прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер рецепту та обрати потрібні ліки.
Знайти аптеки допоможе мапа з аптеками на дашборді НСЗУ.
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Вероніка Рой