Вчені виявили новий штам Covid із 32 мутаціями

Британські вчені виявили новий варіант Covid, ще більш небезпечний, ніж попередні, і стійкий до вакцин, проте який не є дуже поширеним. Про це повідомляє Daily Mail, передає УП.

Британські експерти вважають, що новий варіант Covid виник у Ботсвані. Наразі відомо про 10 випадків цього штаму у трьох країнах. Він містить 32 мутації.

Британський генетик припустив, що штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД.

Доктор Том Пікок, вірусолог з коледжу Лондона, який першим помітив поширення нового штаму, описав комбінацію мутацій у варіанті як «жахливу» і назвав його «гіршим за всі інші».

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Проте інші вчені заявили, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його «нестабільним», не даючи набути широкого поширення. Нині у Ботсвані виявлено три зараження новим штамом, в Південній Африці – шість, а також один випадок у Гонконгу.

Нагадаємо,зараз циркулює штам «Дельта» – це штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії в жовтні 2020 року. Через його мутацію у березні 2021 року з’явився новий штам «Дельта +». Буквально за декілька місяців цей штам вже поширився у понад 100 країнах світу.

Мутований «Дельта+» може поширюватися швидше, ніж звичайна «Дельта». З основних симптомів цього штаму – висока температура до 10 днів, нудота, сухий кашель та інші. Зауважимо, раніше львівський лікар розповідав про 10 симптомів штаму «Дельта+».

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