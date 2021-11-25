У Ратуші визначились, під що віддадуть приміщення на Гнатюка інвестору

У приміщенні на вул. Академіка Гнатюка, 20-22, де раніше були залізничні каси, збираються відкрити книгарню з читацьким залом, коворкінгом та конференц-залом. Місто шукатиме інвестора, який захоче вкласти у цей проєкт щонайменше 5 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

В четвер, 25 листопада, сесія Львівської міськради затвердила умови інвестиційного проєкту «Створення книгарні з читацьким залом та мистецькими елементами на вул. Академіка Гнатюка, 20-22».

Йдеться про приміщення площею 382,2 м кв, де донедавна працювали залізничні каси. Нещодавно у мерії вже заявили, що хочуть бачити тут новий мистецький простір. Тепер ж концепцію відкоригували і визначили, що в цьому місці має з’явитись книгарня з читацьким залом. Коштів у цей проєкт Львів вкладати не буде, а планує знайти інвестора.

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Проєкт складатиметься з книгарні з україномовними виданнями, окремого читацького залу, коворкінгу, мультифункціонального простору та конференц-залу. При цьому прийнятою ухвалою депутати визначили, що тут не буде жодного закладу харчування, а також не продаватимуть російськомовні книги.

У мультифункціональному просторі хочуть проводити тематичні зустрічі, презентації, дискусії, читання, семінари, літературні резиденції та майстер-класи, зокрема курси письменницької майстерності.

Інвестор, який візьметься за реалізацію цього проєкту, має вкласти у нього щонайменше 5 млн грн. Ввести книгарню в експлуатацію потрібно протягом двох років з моменту підписання інвестиційного договору з Львівською міськрадою. Змінювати цільове призначення об’єкта інвестування заборонили.

Із детальними умовами інвестиційного конкурсу та іншими деталями можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, залізничні каси на першому поверсі будинку на вул. Академіка Гнатюка, 20 працювали ще з радянських часів. Навесні цього року «Львівська залізниця» звільнила орендоване тут приміщення, яке належить місту.

Сам п’ятиповерховий будинок на вул. Академіка Гнатюка, 20-22 є пам’яткою архітектури. Його спорудили у 1911 році за проектом Фердинанда Касслера та Романа Фелінського. Яскравий приклад модернової львівської чиншової кам’яниці.

На початку ХХ століття тут діяв кінотеатр «Вандерленд», згодом – «Kino Jagiellońskie». Зараз будинок є житловим, із радянських часів на першому поверсі працювали залізничні каси.

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