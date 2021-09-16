Замість залізничних кас у центрі Львова облаштують мистецький простір

Львівська міська рада вирішила облаштувати культурно-мистецький центр на вул. Академіка Гнатюка, 20-22, де раніше були залізничні каси. «За» відповідну ухвалу під час сесії 16 вересня проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про приміщення площею 382,2 м кв на вул. Академіка Гнатюка, 20-22, де донедавна працювали залізничні каси. Тепер тут хочуть відкрити мистецький простір, для якого місто шукатиме інвестора.

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Найближчим часом у мерії мають розробити інвестиційний проект, визначитись із концепцією та форматом такого мистецького простору, а також підрахувати, скільки приблизно у нього потрібно вкласти коштів.

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Зазначимо, що залізничні каси на першому поверсі будинку на вул. Академіка Гнатюка, 20 працювали ще з радянських часів. Навесні цього року «Львівська залізниця» звільнила орендоване тут приміщення, яке належить місту.

Сам п’ятиповерховий будинок на вул. Академіка Гнатюка, 20-22 є пам’яткою архітектури. Його спорудили у 1911 році за проектом Фердинанда Касслера та Романа Фелінського. Яскравий приклад модернової львівської чиншової кам’яниці.

На початку ХХ століття тут діяв кінотеатр «Вандерленд», згодом – «Kino Jagiellońskie». Зараз будинок є житловим, із радянських часів на першому поверсі працювали залізничні каси.

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