Обвал будинку у Дрогобичі: суд закрив справу проти комунальників

Дрогобицький міський районний суд закрив кримінальне провадження проти двох комунальників через обвал будинку в Дрогобичі в 2019 році. Причина – прокуратура пропустила граничний термін скерування обвинувального акту до суду. Про це пише НВ з посиланням на ухвалу суду.

Мова йде про обвал чотириповерхового житлового будинку, який стався у 2019 році ніч на 28 серпня у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101. Тоді загинули восьмеро осіб.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходили посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства. Зокрема, двох працівників комунального підприємства підозрювали у службовій недбалості, що призвела до обвалу.

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Так, нещодавно Дрогобицький міський районний суд закрив кримінальне провадження проти двох комунальників через те. Причиною тому стало те, що прокуратура пропустила граничний термін скерування обвинувального акту до суду.

Крім того, суд залишив без розгляду цивільний позов потерпілих внаслідок обвалу будинку щодо відшкодування завданих їм збитків.

Постанову ще можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

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