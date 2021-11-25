Нацбанк запускає монету зі львівським Гарнізонним храмом

До десятої річниці відкриття Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Нацбанк запускає пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Монету зі зображенням Гарнізонного храму вводять в обіг з 1 грудня. Тираж – 35 тисяч.

На аверсі монети розміщений малий Державний Герб України та напис «Україна»; фрагмент інтер’єру центрального нефу храму, унизу – номінал монети і рік карбування, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображений фасад храму, поруч – лев та написи «Львів», «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла».

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«Пам’ятна монета присвячена одній зі святинь та самобутніх “родзинок” міста – Гарнізонному храму святих апостолів Петра і Павла, побудованому на початку XVII ст. Ця одягнена в барокові шати споруда, що прикрашає історичну частину міста Лева, – найбільший львівський храм, який пережив різні часи, у певні періоди історії виконував функції гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища, а з 2011 року знову відкрив двері для вірян. За час російсько-українського воєнного конфлікту на Сході України храм став не лише церквою, де моляться за українських воїнів і відспівують загиблих учасників ООС, а й музеєм і волонтерським центром», – наголошують в Нацбанку.

Зазначимо, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів) є першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році.

Із часів Радянського Союзу протягом 65 років костел Єзуїтів використовували як книгосховище – там зберігали близько 3 мільйони книг. У 2011 році його передали Львівській архиєпархії УГКЦ. Сьогодні Гарнізонний храм є під опікою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

Нагадаємо, цьогоріч минає десята річниця з моменту відновлення богослужінь у храмі. Також нещодавно тут завершили масштабну реставрацію старовинних фресок художника Франциска Екштайна. Над їхнім відновленням фахівці працювали протягом семи років. Детальніше читайте за цим посиланням.

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