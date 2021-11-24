В пожежі на Новому Львові загинула 92-річна жінка

92-річна львів’янка загинула під час пожежі у власному домі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався вранці у середу, 24 листопада, орієнтовно о 05:07 год. В одній з квартир на другому поверсі на вул. Литвиненка, 14, що на Новому Львові, виникла пожежа.

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У полум’ї загинула 92-річна львів’янка, власниця помешкання. Також вогонь знищив частину речей домашнього вжитку.

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Причину займання наразі встановлюють.

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