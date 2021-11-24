У Львові стартував конкурс на найкраще оформлення різдвяних вітрин

У Львові оголосили конкурс на найкраще оформлення вітрин, балконів, брам та вікон до новорічних та різдвяних свят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цьогоріч для декору у Львові рекомендують використовувати етнічні геометричні візерунки та декоративні елементи, зокрема традиційного різдвяного павука. Композиційно ромб буде в орнаментах головної ялинки міста, в ілюмінації вулиць, фотозонах.

Основними критеріями конкурсного відбору є:

1. Зовнішній технічний та естетичний стан вітрини (вітрин, брам, вікон та балконів) і фасаду будинку.

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2. Відповідність художньо-естетичного вирішення новорічній та різдвяній тематиці.

3. Використання додаткових технічних засобів (підсвічування, ілюмінація, механічні конструкції).

4. Композиційне вирішення.

Для участі у конкурсі необхідно подати в ЦНАП або через електронне звернення на офіційному сайті мерії такий пакет документів:

1. Заяву встановленого взірця на ім’я начальника управління культури на участь у конкурсі з обов’язковим вказанням точної адреси об’єкта, який подається на участь у конкурсі, прізвища, ім’я та по батькові заявника, а також контактного номера телефону.

2. Фотографії об’єкта, який подається на участь у конкурсі, зроблені з різних ракурсів у добрій якості та з високою роздільною здатністю, що подаються на диску або USB флеш-носії – при подачі через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради, або долучаючи до електронного звернення у форматі jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff, .bmp, .pdf.

Подавати свої заявки можна до 15 грудня включно. Участь у конкурсі можуть брати як фізичні, так і юридичні особи. На переможців чекає фінансова винагорода: 10, 15 та 25 тисяч гривень.

За детальною інформацією можна звертатися в міське управління культури за телефоном: +38 032 297 55 72.

Хто переміг у конкурсі і найкраще оформив вітрини до новорічних і різдвяних свят торік, дивіться за цим посиланням, у 2019-му – тут.

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