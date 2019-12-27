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У Львові обрали найкрасивіші новорічні вітрини

Вероніка Рой

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Сьогодні нагородили переможців конкурсу «Краща вітрина», який тривав з 20 листопада до 20 грудня у Львові. Підприємці та мешканці могли долучитися до створення святкової атмосфери, декоруючи свої вітрини, вікна та балкони центральної частини міста. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, цього року рекомендованою стилістикою оформлення конкурсних вітрин є стиль арт-деко, що заохочує учасників конкурсу до використання етнічних геометричних візерунків та декоративних елементів. При оцінюванні поданих на участь у конкурсі об’єктів, враховували інноваційність композиційного рішення, використання ілюмінацій та механічних конструкцій, також оцінюватимуться зовнішній технічний та естетичний стан об’єкту. У конкурсі могли взяти участь об’єкти, розміщені в центральній частині м. Львова.

24 грудня відбулося засідання конкурсної комісії на краще оформлення вітрин об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, інших закладів та установ, вікон та балконів будинків центральної частини міста Львова до новорічних та різдвяних свят. У результаті — обрано трьох переможців.

Отож, перше місце у конкурсі на найкраще оформлену вітрину отримав колектив «Майстерні карамелі».

Друге місце – колектив весільного салону дизайнерських суконь «Milla Nova».

А третє місце одержав колектив ресторану «Оцет».

Фото: ЛМР

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