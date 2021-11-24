«Смотрящого» Львівського СІЗО судитимуть за постачання наркотиків

Львів’янину, який перебуває у Львівському слідчому ізолятор за вбивство, оголосили додаткову підозру через організацію та налагодження наркотрафіку у тому ж СІЗО. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У вересні 2021 року правоохоронці викрили групу наркоторговців. Організував її неодноразово засуджений львів’янин. Його було арештовано за скоєння вбивства та поміщено на час слідства до Львівського СІЗО.

Там, маючи авторитет у кримінальних колах, він отримав статус так званого «смотрящого» за одним із корпусів та налагодив наркотрафік. У спільники залучив утриманців СІЗО та місцевих мешканців, частина з яких вже мала проблеми із законом за наркозлочини. Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

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У вівторок, 23 листопада, так званому «смотрящому», поліцейські повідомили про підозру за поширення злочинного впливу та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків.

За поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність – від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. А за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків – від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, учасники купували наркотики та психотропи, передавали різними каналами до СІЗО, збирали кошти за «товар». Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

9 серпня правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи з черговою партією «товару» та продавця наркотиків. Одночасно із затриманням правоохоронці провели санкціоновані обшуки у камерах СІЗО, де утримуються фігуранти та за місцями проживання інших учасників групи.

Тоді трьом особам було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.