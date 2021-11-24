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«Смотрящого» Львівського СІЗО судитимуть за постачання наркотиків

Аліса Белей

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Львів’янину, який перебуває у Львівському слідчому ізолятор за вбивство, оголосили додаткову підозру через організацію та налагодження наркотрафіку у тому ж СІЗО. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У вересні 2021 року правоохоронці викрили групу наркоторговців. Організував її неодноразово засуджений львів’янин. Його було арештовано за скоєння вбивства та поміщено на час слідства до Львівського СІЗО.

Там, маючи авторитет у кримінальних колах, він отримав статус так званого «смотрящого» за одним із корпусів та налагодив наркотрафік. У спільники залучив утриманців СІЗО та місцевих мешканців, частина з яких вже мала проблеми із законом за наркозлочини. Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

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У вівторок, 23 листопада, так званому «смотрящому», поліцейські повідомили про підозру за поширення злочинного впливу та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків.

За поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. А за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, учасники купували наркотики та психотропи, передавали різними каналами до СІЗО, збирали кошти за «товар». Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

9 серпня правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи з черговою партією «товару» та продавця наркотиків. Одночасно із затриманням правоохоронці провели санкціоновані обшуки у камерах СІЗО, де утримуються фігуранти та за місцями проживання інших учасників групи.

Тоді трьом особам було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

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Фото: Нацполіція

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