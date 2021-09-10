У Львівське СІЗО постачали наркотики. Деталі

Правоохоронці перекрили постачання наркотиків до Львівського СІЗО. Налагодив наркотрафік та підібрав для цього учасників арештований за вбивство львів’янин. Серед учасників були утриманці слідчого ізолятора та жителі Львова. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організував злочинну діяльність неодноразово засуджений львів’янин. Його було арештовано за скоєння вбивства та поміщено на час слідства до виправної установи. Там, маючи авторитет у кримінальних колах, він отримав статус так званого «смотрящого» за одним із корпусів та налагодив наркотрафік. У спільники залучив утриманців СІЗО та місцевих мешканців, частина з яких вже мала проблеми із законом за наркозлочини.

Правоохоронці з’ясували, що усі учасники угрупування мали свої завдання. Так, організатор координував групу, з його дозволу відбувалося придбання наркотиків «на волі» та передавалися до СІЗО для подальшого продавали ув’язненим.

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Учасники купували наркотики та психотропи, передавали різними каналами до СІЗО, збирали кошти за «товар». Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

9 серпня правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи з черговою партією «товару» та продавця наркотиків. Одночасно із затриманням правоохоронці провели санкціоновані обшуки у камерах СІЗО, де утримуються фігуранти та за місцями проживання інших учасників групи.

Наразі трьом особам було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Проводяться подальші процесуальні заходи для повідомлення про підозру організаторові та іншим учасникам угруповання.

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Фото: Нацполіція