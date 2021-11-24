На Львівщині судитимуть банду розбійників, які катували та вбивали людей

На Львівщині повідомили про підозри учасникам угруповання, що здійснювало озброєні розбійні напади, катування та вбивства людей. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

Зловмисники з вогнепальною та холодною зброєю здійснювали жорстокі напади на будинки мешканців та офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, вони зв’язували та катували потерпілих, від отриманих травм двоє з них померли.

«Чоловіки вже були судимі за тяжкі злочини мешканці Львівської та Рівненської областей і міста Києва. Вони ретельно готувалися до злочинів та скоювали їх за затвердженим сценарієм. Автомобілі, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, спалювали. Крім того, знищували всі речові докази, які могли вивести на це угруповання», – встановили поліцейські.

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У травні 2021 року на трасі Київ-Житомир оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області із залученням спецпідрозділу КОРД затримали трьох активних учасників злочинного угруповання. У липні – ще двох її учасників. Під час затримання вони чинили опір працівникам поліції.

«Під час слідства оперативники та слідчі слідчого управління поліції Львівщини отримали докази причетності зловмисників до шести фактів злочинної діяльності – крадіжок, розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Фігуранти заволоділи коштами на загальну суму понад 12 млн грн. Під час озброєних нападів потерпілі піддавалися катуванню, внаслідок чого двоє громадян померли», – йдеться у повідомленні.

Наразі усі підозрювані знаходяться у СІЗО. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура. За її даними на лаві підсудних має опинитися шість учасників організованої групи, яким інкримінують умисні вбивства, розбої, крадіжки та інші насильницькі дії.

Зокрема, у січні 2020 року у місті Радехові підозрювані проникли у будинок директора держпідприємства, де зв’язали та катували потерпілих, змушуючи зізнатись, де сховані гроші та інші цінні речі. Під час нападу один із фігурантів вбив дружину господаря дому.

Пізніше, у жовтні того ж року у Брюховичах група проникла у будинок місцевого бізнесмена, де, діючи за аналогічною схемою, викрала майно потерпілого на суму понад 1,5 млн грн та вбила підприємця.

Загалом виявлено причетність підозрюваних до вчинення на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей понад десятка злочинів, серед яких 3 крадіжки, 5 розбоїв, 2 вбивства. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 12 млн грн.

За клопотанням прокурора, п’ятьом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще один учасник банди перебуває у розшуку.

Як раніше писав Львівський портал, мова йшла про жорстокий напад на родину керівника Радехівського лісгоспу, а також напад на будинок бізнесмена Мечислава Жеребецького у Брюховичах.

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