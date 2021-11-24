На Львівщині шахрая, який видурив у бабусі гроші на нібито операцію, взяли під варту

У Городку шахрай видурив у 80-річної жінки 43 тисячі гривень. Ці гроші призначалися нібито на проведення термінової операції для її доньки, яка постраждала в ДТП. Зловмисника взяли під варту, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у листопаді 2021 року чоловік, за попередньою змовою із групою осіб, представившись лікарем ввів в оману стареньку. Він повідомив їй, що її донька потрапила в ДТП та для лікування необхідні гроші. На це, бабуся, довірившись «лікарю», добровільно віддала 43 тисячі гривень.

Наразі досудове розслідування завершили. До суду скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння шляхом обману чужим майном, яке вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб). Максимальне покарання – до трьох років позбавлення волі.

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За клопотанням прокурора, суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 10 листопада, у поліцію звернулась 80-річна жителька міста Городок. За словами заявниці, до неї зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її донька потрапила у ДТП, отримала травми та для проведення їй термінової операції необхідні гроші.