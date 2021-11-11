На Львівщині поліцейські затримали шахрая-гастролера, який видурив у літньої жінки гроші

80-річна жителька Городка передала зловмиснику 43 тисячі гривень нібито для проведення термінової операції її доньці, яка, за словами шахрая, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У середу, 10 листопада, у поліцію за допомогою звернулась 80-річна жителька міста Городок. За словами заявниці, до неї зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її донька потрапила у ДТП, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші.

Пенсіонерка повірила у вигадану історію. До неї додому приїхав невідомий чоловік, якому вона передала 43 тисячі гривень. Згодом з’ясувалось, що в аварію донька заявниці не потрапляла, а насправді літня жінка стала жертвою шахрая.

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Того ж дня правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний житель міста Маріуполь, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його у Львові в порядку ст.208 КПКУ. Речові докази у нього вилучені, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Також вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (за шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.