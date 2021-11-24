На Львівщині понад 200 кращих студентів отримали грошові премії

У Львові з нагоди Міжнародного дня студента преміями відзначили кращих 212 юнаків та дівчат, які отримали по 6 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.
Уже традиційно премії отримують студенти, які відзначилися у навчальній та науковій роботі, беруть активну участь у громадському житті вишу, громади та області.
Під час урочистого вручення премій, від імені Львівської обласної ради, студентів привітала заступниця голови постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій Парасковія Дворянин.
Відтак студенти отримали премій з бюджету області на загальну суму майже 1.3 млн грн.:
- Львівської обласної ради та обласної державної адміністрації – 70 премій;
- Імені В’ячеслава Чорновола – 107 премій;
- Імені Бориса Возницького – 10 премій;
- Імені Миколи Колесси – 5 премій;
- Імені Олени Степанівни – 5 премій;
- Імені Дмитра Вітовського – 5 премій;
- Імені Євгена Лазаренка – 5 премій;
- Імені Івана Федоровича – 5 премій.
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Фото: ЛОР
Аліса Белей