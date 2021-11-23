Україна отримає 50 млн доз вакцини Pfizer впродовж двох років

Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 рок. Україна отримуватиме по 25 млн доз щороку. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно. Вакцина буде використовуватись для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використайте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якнайшвидше», – зазначив Ляшко.

Також він зазначив, що наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

За його словами, держава забезпечила вільний доступ до вакцин і дозволила обирати та комбінувати певні імунобіологічні препарати.

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«Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати: мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується», – сказав він.

Ляшко зазначив, що особи, які отримали дві дози вакцин, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію.

Як повідомляв Львівський портал, дві дози щеплення від коронавірусу отримали 10 мільйонів українців.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Перелік та графік центрів вакцинації дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 609 тисяч людей, ще понад 853 тисячі мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 45% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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