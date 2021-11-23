У Львові знову курсуватиме тролейбус №30

З середи, 24 листопада, у Львові відновить курсування тролейбусний маршрут № 30. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Тролейбус № 30 відновлює свою роботу за частково зміненим маршрутом. Відтак до закінчення реконструкції вул. С. Бандери маршрут тролейбуса №30 буде таким: «Ряшівська» – ЛОРТА – «Патона» – Залізнична РА – «Любінська-Виговського» – «Кульчицької» – Південний ринок – Скнилівок – Кульпарків – «Антоновича» – «Залізняка» – «Мельника» – «Бандери» – «Устияновича» – Університет – Собор Св. Юра– «Кропивницького» – Привокзальний ринок – Скриня – «Антоновича» – Кульпарків – Скнилівок – Південний ринок – «Кульчицької» – «Любінська-Виговського» – Залізнична РА – «Патона» – ЛОРТА – «Ряшівська».

На маршруті працюватимуть 5 одиниць техніки із орієнтовним інтервалом 15 хвилин.

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Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

Повністю відремонтовану вулицю Бандери обіцяють відкрити для проїзду до кінця 2021 року.

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