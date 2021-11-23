Штам «Дельта+»: особливості, симптоми та постковідний синдром 

Штам коронавірусу «Дельта» мутував – у нього з’явилися нові симптоми. Новий штам назвали «Дельта+», а з основних його симптомів – висока температура та початок ускладнень вже на шостий-сьомий день захворювання.

Потенційно більш небезпечна мутація коронавірусу – AY.4.2, яку також називають «Дельта плюс», вже півтора місяця, як діагностована в Україні та у Львові зокрема. Батьківщиною штаму є Індія, проте він активно шириться світом, та на даний час найбільше випадків підтвердили у Великій Британії.

Наразі британські вчені проводять дослідження, щоб зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам COVID-19. Водночас поки одні експерти заспокоюють запевняючи, що новій мутації навряд чи вдасться обійти сучасні вакцини, Львівський портал розпитав у медичного директора лабораторії «Біокурс» у Львові, лікаря і блогера Тараса Жиравецького про усі небезпеки, що приховує у собі штам «Дельта+».

Чим особливий штам «Дельта+» і як його розпізнати

«Дельта+» зараз домінує в Україні та починає домінувати у всій Європі. Відрізняється від штаму «Дельта» тим, що він швидше розповсюджується. Також у пацієнтів частіше виникають ускладнення викликані коронавірусом.

Якщо раніше симптоми були на сьомий, восьмий чи дев’ятий день, то зараз проявляються уже на шостий день хвороби. А на десятий день зазвичай виникає серйозне ускладнення легень, каже лікар Тарас Жиравецький.

Які симптоми COVID-19, викликані штамом «Дельта+»

Серед основних симптомів залишається: зміна смаку, закладеність носа, втрата нюху та кашель різної інтенсивності. Хоча симптоми викликані штамом коронавірусу «Дельта+» не сильно не відрізняються від «Дельти».

Серед нетипових симптомів – це досить тривала температура. Так, у пацієнтів з «Дельта+» вона зберігається до 14 дня захворювання. Пацієнт збиває температуру, а вона знову, через якийсь час, підіймається до високої позначки.

«На початку захворювання температура – 37,5 та вища. Трохи згодом вона може знижуватися до 36, але на шостий, сьомий день захворювання знову підіймається до 38 градусів. У такій ситуації, навіть при нормальній сатурації, це показник того, що буде важка форма ковіду. Така от хитрість «Дельта+»», – зазначає лікар.

Крім того, частина пацієнтів, каже медик, відчували сильну нудоту, яка призводила до втрати апетиту. Як результат – хворі сильно худнуть.

Кого частіше вражає «Дельта+», яка смертність та темпи поширення

Тарас Жиравецький зазначає, що «Дельта+» вражає всіх. Хворіють як дорослі, так і діти. Також смертність від «Дельта+», особливо зараз, під час піку захворюваності на COVID-19, є вищою за показники, які фіксували до цього.

На думку лікаря, прогнозовано, що смертність буде зростати, і це насамперед стосується старших віком пацієнтів із супутніми захворюваннями, адже вони схильні переносити «Дельту+» важче.

Все йде до того, що ще багато людей перехворіє на «Дельта+». Лікар вважає, що можливе легке падіння захворюваності після якого піде новий пік. На сьогодні за добу в Україні госпіталізують близько чотирьох тисяч хворих, а помирає понад сімсот людей – тому до спадання захворювання ще далеко.

«Ми не маємо лабораторії у Львові, яка б визначала саме штам «Дельта+». Але лікарі розуміють, що в Україні, частині Європи та й у Львові зараз домінує саме цей штам», – додає лікар.

Постковідний синдром

Тарас Жиравецький розповів, що насправді постковідних симптомів дуже багато. Вони пов’язані з когнітивною функцією, коли людина щось забуває. Іноді це відчуття постійної втоми, у когось – безсоння, головний біль, у когось – тривалий час температура зберігається до 37,2.

Окрім того, спостерігаються проблеми з кишківником, з відновленням легень після захворювання, а також із тромбоутворенням. Саме через останнє пацієнтам, які мали виражений ковід призначають препарати для розрідження крові – антикоагулянти.

Частина пацієнтів після захворювання турбує серце, тому після перенесення хвороби вони потребують корекції в лікаря-кардіолога. У пацієнтів, які мали проблеми з цукровим діабетом, може ставатися загострення, підняття цукру та початок діабету другого типу.

У людей також виникає загострення аутоімунних захворювань. Якщо до ковіду пацієнт не відчував хронічних захворювань, то після ковіду, у більшості випадків вони проявляються.

«Сімейним лікарям складно все вирішити через брак компетенції в постковіді. Саме тому потрібно одразу звертатися до кількох спеціалістів, щоб зробити повний менеджмент хвороб та отримати оптимальний варіант лікування. В Україні офіційно немає діагнозу постковід, тому й немає офіційного протоколу лікування. Саме тому ним займаються різні спеціалісти, тобто крім сімейного лікаря це переважно: кардіолог, невропатолог та судинний хірург», – сказав лікар.

Поради хворим на «Дельта+»

Передовсім, коли у вас з’явилася температура, вакциновані чи ні, обов’язково потрібно зробити швидкий або ПЛР-тест. Наступне, що потрібно зробити – це проінформувати свого сімейного лікаря.

Крім того, на шостий-сьомий день здати аналіз крові на C-реактивний білок, Д-димер – аналіз на ймовірність тромбоутворення у пацієнтів з COVID-19 та аналіз крові на феритин, який вказує на наявність запалення.

Якщо C-реактивний білок понад 50, то потрібно задуматися про вчасну госпіталізацію. Адже може бути, що сатурація ще – 92, або вища, температура відносно не висока – 37,1, а в пацієнта вже є початок цитокінового шторму, тобто дуже сильного запалення легень, яке вдома лікувати майже нереально.

Кому вірус несе особливу небезпеку

Зараз є дві категорії пацієнтів, які не розуміють особливої небезпеки коронавірусу. Одні взагалі заперечують, що він існує і це велика проблема, бо вони не роблять тести та чекають до останнього, що призводить до складного перебігу хвороби COVID-19.

Також іноді вакциновані пацієнти поводять себе так, ніби вони не здатні захворіти, а коли у них проявляється ковід, вважають, що це на 100% легка форма. Але не варто забувати, що незначний відсоток вакцинованих людей все ж здатен заразитися і мати складний перебіг захворювання.

«На жаль, як мінімум 10% вакцинованих потрапляють в лікарню, по останній статистиці вже навіть 12% (деякі можуть мати фальшиву вакцинацію – ред.), і відповідно це – важкий COVID-19. Тому потрібно вчасно звернутися до лікаря, щоб не допустити складного перебігу захворювання», – переконує фахівець.

Про антибіотики, самолікування та антибактеріальні препарати

Важливо розуміти, що починається хвороба з вірусної пневмонії, яка протікає, як наслідок вірусної інфекції та не лікується антибактеріальними препаратами.

«Проте з шостого, сьомого дня часто приєднується бактеріальна інфекція на фоні виснаження організму. Саме тоді призначають антибактеріальні препарати. І в цей період необхідно здати аналіз на C-реактивний білок і прокальцитонін, щоб зрозуміти, чи не приєдналася бактеріальна інфекція», – зазначає Тарас Жиравецький.

Щодо лікування антибіотиками, то насправді вони не шкодять перебігу ковіду, каже лікар, але й сильно не допоможуть. Тому приймати навмання антибактеріальні препарати немає ніякого сенсу.

«Важливий момент, що зараз більша частина антибактеріальних препаратів, котрі люди застосовують для лікування вдома перестають працювати, через сильніший штам «Дельта+» і зниження імунітету. Тому займатися самолікуванням строго заборонено», – підсумував лікар Тарас Жиравецький.