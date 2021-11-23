На Львівщині завершують ремонт дороги Мшанець – Стрілки

Ремонт аварійної дороги Мшанець – Стрілки вже на стадії завершення. Дорожники облаштували фрагмент цього автошляху новим покриттям, що пришвидшить проїзд на цьому відрізку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На сьогодні влаштували асфальтне покриття від траси Львів-Ужгород до села Мшанець протяжністю 10,1 км. Також окрім цієї дороги ремонтують автошлях Стрілки – Новий Кропивник. У межах ремонту зробили 13 кілометрів нового покриття між селами Стрілки та Жданівці. Ремонт на цих двох ділянках розпочався торік.

Протягом двох років на ремонт цієї дороги з держбюджету витратили понад 100 млн гривень.

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У ЛОДА додають, що після закінчення усіх ремонтних робіт «місцеві мешканці зможуть з комфортом пересуватися, а туристи – з легкістю добиратися до місцевих культурних локацій».

Також на початку дороги Мшанець-Стрілки в селі Стрілки активно тривають роботи на будівництві нового мосту. Зокрема, на сьогодні вже облаштували балки прогонової будови.

Нагадаємо, мешканці Старосамбірщини неодноразово перекривали трасу Львів-Ужгород з вимогою відремонтувати аварійну дорогу Стрілки-Мшанець. Через ігнорування владою вимог пікетувальників троє жінок та священник Роман Гром оголосили голодування. Згодом у ЛОДА пообіцяли, що візьмуться за ремонт цієї дороги.

Зазначимо, розбита дорога Стрілки-Мшанець стала «славнозвісною», коли навесні 2019 року місцеві жителі зняли там відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.

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Фото: ЛОДА