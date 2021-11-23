Covid-вакцинацію запускають у львівському шпиталі Шептицького

Зі середи, 24 листопада, у шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького, що у Львові на вул. Озаркевича, 4, можна буде зробити щеплення від коронавірусу. Це буде перша релігійна установа на Львівщині, при якій відкриють пункт вакцинації. Про це повідомив очільник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

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Пункт вакцинації від коронавірусу у шпиталі Андрея Шептицького відкривають із 24 листопада. Наразі тут буде доступна американська вакцина Pfizer, проте невдовзі перелік препаратів розширять.

«У шпиталі Шептицького ми починаємо з Pfizer, потім перелік вакцин розширимо. Загалом проблем із вакцинами у нас немає, є достатня кількість Moderna, Astra Zeneca, CoronaVac. Хоча якщо говорити про найпопулярнішу з них, то абсолютним лідером є саме Pfizer, потім йде CoronaVac», – розповів Орест Чемерис.

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Як уточнили Львівському порталу у шпиталі Андрея Шептицького, пункт вакцинації розпочинає роботу у тестовому режимі, тому наразі щеплення тут будуть робити щовівторка і щосереди з 14:00 до 19:00 год. Проте згодом графік збираються розширити.

Для того, аби провакцинуватись, потрібно записатись через Helsi або телефонуйте за номером реєстратури шпиталю за цим посиланням.

Зазначимо, шпиталь Шептицького стане першою релігійною установою на Львівщині, при якій відкриють пункт covid-вакцинації. Загалом в області щеплення також хочуть робити при церквах.

Шпиталь Андрея Шептицького розташований у Львові на вул. Озаркевича, 4, що неподалік собору святого Юра. Землю під його будівництво дав сам Митрополит УГКЦ. Відкрили медзаклад у 1904 році, тоді він мав назву «Народна лічниця». Кошти на неї збирали силами громадськості.

Під час І та ІІ Світових у цьому шпиталі лікували поранених військових. З приходом радянської влади його перетворили на 3-ю міську лікарню. Тут навіть зберегли старий медичний персонал, до якого належали також монахині. З 1994 року медзаклад перейшов у власність Львівської Архиєпархії УГКЦ, розвитком шпиталю займається Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України» (УГКЦ).

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