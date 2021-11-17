ОСТАННІ НОВИНИ

У цервах Львівщини найближчим часом відкриють пункти вакцинації

Вероніка Рой

|

Вже найближчим часом у церквах Львівщини мають намір відкрити пункти вакцинації, в яких віряни зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції. Про це у середу, 17 листопада, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, наразі ведуть перемовини з релігійними общинами. Відтак вже до кінця тижня мають повідомити, у яких саме церквах такі пункти вакцинації розгортатимуть.

«Наразі ми працюємо з релігійними общинами. У нас є деякі напрацювання. Думаю до кінця тижня ми повідомимо, де саме ми відкриватимемо такі пункти вакцинації. В процесі комунікації з релігійними общинами ми зустрічаємо розуміння того, що вакцинація – необхідна і означає вберегти своє життя та попередити важкий перебіг захворювання» – каже Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Нагадаємо, такі пункти вакцинації вже діють у деяких церквах в Україні. Зокрема, у Києві Covid-щеплення можна отримати у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви.

Також у МОЗ вже повідомили, що розгортати такі пункти вакцинації планують в українських церквах. Розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися:  Українська греко-католицька церква, Православна церква України (ПЦУ), Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) та Церква адвентистів сьомого дня.

З графіком центрів вакцинації Львівщини на 15-21 листопада можна ознайомитися за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid
Ольга ДЕНИСЯКА
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid

Восени Україну охопила нова хвиля коронавірусу, під час якої Covid мало не щодня встановлює нові рекорди. Цього разу, як...

Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів