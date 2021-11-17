У цервах Львівщини найближчим часом відкриють пункти вакцинації

Вже найближчим часом у церквах Львівщини мають намір відкрити пункти вакцинації, в яких віряни зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції. Про це у середу, 17 листопада, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, наразі ведуть перемовини з релігійними общинами. Відтак вже до кінця тижня мають повідомити, у яких саме церквах такі пункти вакцинації розгортатимуть.

«Наразі ми працюємо з релігійними общинами. У нас є деякі напрацювання. Думаю до кінця тижня ми повідомимо, де саме ми відкриватимемо такі пункти вакцинації. В процесі комунікації з релігійними общинами ми зустрічаємо розуміння того, що вакцинація – необхідна і означає вберегти своє життя та попередити важкий перебіг захворювання» – каже Орест Чемерис.

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Нагадаємо, такі пункти вакцинації вже діють у деяких церквах в Україні. Зокрема, у Києві Covid-щеплення можна отримати у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви.

Також у МОЗ вже повідомили, що розгортати такі пункти вакцинації планують в українських церквах. Розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися: Українська греко-католицька церква, Православна церква України (ПЦУ), Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) та Церква адвентистів сьомого дня.

З графіком центрів вакцинації Львівщини на 15-21 листопада можна ознайомитися за посиланням.

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