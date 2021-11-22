На Львівщині поліція склала 745 протоколів за порушення карантину

Львівщина перебуває у найсуворішій «червоній» зоні карантину. Дотримання всіх правил та обмежень перевіряють спеціальні мобільні групи. За останній тиждень, з 15 до 21 листопада, поліція склала 745 протоколів за порушення карантину. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
До складу мобільних груп входять: поліцейські, працівники Держпродспоживслужби, працівники департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА та органів місцевого самоврядування.
Впродовж тижня роботи мобільних груп провели 11 тисяч моніторингових обстежень. За цей час склали 745 протоколів щодо порушення правил карантину, а саме:
- 89 в закладах громадського харчування;
- 344 по об’єктах продовольчої торгівлі;
- 204 по об’єктах торгівлі непродовольчими товарами;
- 20 на агропродовольчих ринках;
- 13 у торгово-розважальних центрах;
- 12 в аптеках, оптиках;
- 28 в громадському транспорті;
- 9 у салонах краси;
- 26 на інших об’єктах.
Водночас у поліції розпочали 49 кримінальних проваджень за підробку сертифікатів про вакцинацію та скерували до суду 8 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони 30 жовтня.
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Ольга Денисяка