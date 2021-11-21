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Загиблого в п'ятницю на Донбасі бійця ССО нагородили посмертно

Аліса Белей

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Загиблий у п’ятницю на Донбасі боєць Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський посмертно отримав нагороду від президента Володимира Зеленського. Глава держави нагородив військового орденом «За мужність» другого ступеня. Відповідний указ №590/2021 розмістили на сайті президента.

Крім того, троє військовослужбовців Збройних сил отримали орден Богдана Хмельницького третього ступеня:

  • Василь Катеринчик (старший лейтенант);
  • Олександр Окусок (майор);
  • Віталій Сущенко (підполковник).

Старший сержант Андрій Коваль був нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня, а сержант Тетяна Гатауліна була нагороджена медаллю «За військову службу Україні».

Ще четверо військових нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни»:

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  • Анна Балінська (старший солдат);
  • Світлана Орлова (старший солдат);
  • Валентин Стогній (полковник);
  • Максим Хомяков (майстер-сержант).

Нагадаємо, до Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців.

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