Загиблого в п'ятницю на Донбасі бійця ССО нагородили посмертно

Загиблий у п’ятницю на Донбасі боєць Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський посмертно отримав нагороду від президента Володимира Зеленського. Глава держави нагородив військового орденом «За мужність» другого ступеня. Відповідний указ №590/2021 розмістили на сайті президента.
Крім того, троє військовослужбовців Збройних сил отримали орден Богдана Хмельницького третього ступеня:
- Василь Катеринчик (старший лейтенант);
- Олександр Окусок (майор);
- Віталій Сущенко (підполковник).
Старший сержант Андрій Коваль був нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня, а сержант Тетяна Гатауліна була нагороджена медаллю «За військову службу Україні».
Ще четверо військових нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни»:
- Анна Балінська (старший солдат);
- Світлана Орлова (старший солдат);
- Валентин Стогній (полковник);
- Максим Хомяков (майстер-сержант).
Нагадаємо, до Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців.
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Аліса Белей