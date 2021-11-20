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Стало відомо ім'я військового, який загинув 19 листопада на Донбасі

Аліса Белей

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Минулої доби, 19 листопада, у в зоні проведення бойових дій на Донбасі від ворожої кулі загинув 33-річний старший солдат Збройних сил Мрачковський Уберт Валерійович. Про це повідомили у командуванні ССО Збройних сил України.

В результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО).

«У районі ООС отримав кульове поранення, не сумісне з життям наш побратим – старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович», – йдеться в повідомленні.

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У ССО зазначили, що загиблому було 33 роки. Командування додало, що Мрачковський пройшов довгий шлях військової служби та назавжди залишиться в списках військової частини.

Нагадаємо, як повідомляв Львівський портал у п’ятницю, 19 листопада, на Донбасі окупанти обстріляли українські позиції чотири рази. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув.

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