Президент нагородив 17 українських військових

До Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців. Відповідний указ № 589/2021 розмістили на сайті президента.
Військових нагородили «за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України».
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Галася Андрія Михайловича — полковника
- Шниря Івана Васильовича — підполковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
- Мазурика Віктора Васильовича — головного сержанта
- Пліска Олександра Вячеславовича — старшого сержанта
- Сабецього Євгенія Андрійовича — старшого лейтенанта
- Стадника Олександра Павловича — сержанта
- Чижа Віктора Станіславовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
- Гуленкова Віктора Борисовича — старшого лейтенанта
- Дейнегу Юрія Юрійовича — штаб-сержанта
- Зінчука Максима Володимировича — майора
- Кусяка Михайла Володимировича — майора
- Луценка Вадима Леонідовича — старшого сержанта
- Майорова Дениса Юрійовича — старшого солдата
- Мохуренка Григорія Григоровича — штаб-сержанта
- Павелка Віталія Володимировича — лейтенанта
- Червонця Костянтина Миколайовича — капітана
- Чорноморця Івана Сергійовича — штаб-сержанта.
Зазначимо, 21 листопада відзначається День десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято запроваджене у 2017 році.
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Ольга Денисяка