Президент нагородив 17 українських військових

До Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців. Відповідний указ № 589/2021 розмістили на сайті президента.

Військових нагородили «за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України».

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Галася Андрія Михайловича — полковника

Шниря Івана Васильовича — підполковника

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

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Мазурика Віктора Васильовича — головного сержанта

Пліска Олександра Вячеславовича — старшого сержанта

Сабецього Євгенія Андрійовича — старшого лейтенанта

Стадника Олександра Павловича — сержанта

Чижа Віктора Станіславовича — старшого сержанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

Гуленкова Віктора Борисовича — старшого лейтенанта

Дейнегу Юрія Юрійовича — штаб-сержанта

Зінчука Максима Володимировича — майора

Кусяка Михайла Володимировича — майора

Луценка Вадима Леонідовича — старшого сержанта

Майорова Дениса Юрійовича — старшого солдата

Мохуренка Григорія Григоровича — штаб-сержанта

Павелка Віталія Володимировича — лейтенанта

Червонця Костянтина Миколайовича — капітана

Чорноморця Івана Сергійовича — штаб-сержанта.

Зазначимо, 21 листопада відзначається День десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято запроваджене у 2017 році.

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