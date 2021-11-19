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Президент нагородив 17 українських військових

Ольга Денисяка

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До Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців. Відповідний указ № 589/2021 розмістили на сайті президента.

Військових нагородили «за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України».

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • Галася Андрія Михайловича — полковника
  • Шниря Івана Васильовича — підполковника

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

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  • Мазурика Віктора Васильовича — головного сержанта
  • Пліска Олександра Вячеславовича — старшого сержанта
  • Сабецього Євгенія Андрійовича — старшого лейтенанта
  • Стадника Олександра Павловича — сержанта
  • Чижа Віктора Станіславовича — старшого сержанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

  • Гуленкова Віктора Борисовича — старшого лейтенанта
  • Дейнегу Юрія Юрійовича — штаб-сержанта
  • Зінчука Максима Володимировича — майора
  • Кусяка Михайла Володимировича — майора
  • Луценка Вадима Леонідовича — старшого сержанта
  • Майорова Дениса Юрійовича — старшого солдата
  • Мохуренка Григорія Григоровича — штаб-сержанта
  • Павелка Віталія Володимировича — лейтенанта
  • Червонця Костянтина Миколайовича — капітана
  • Чорноморця Івана Сергійовича — штаб-сержанта.

Зазначимо, 21 листопада відзначається День десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято запроваджене у 2017 році.

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