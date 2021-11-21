У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну – він «не виключає спроб провокацій», пише Українська правда із посиланням на ТАСС.

РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. За даними українських розвідників, Москва готується атакувати до кінця січня – початку лютого з різних напрямків.

Розвідка США також заявила про плани Росії розгорнути військові дії проти України. У Володимира Путіна назвали публікацію цієї інформації «істерикою», і звинуватили США у ситуації, що склалася.

Крім того, Пєсков заявив, що «не можна виключати» можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

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«Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують (Москву, – ред.) у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно», – каже Пєсков.

Нагадаємо, патрульні катери Island із США для посилення Військово-морських сил України наближаються до Чорного моря.

Україна, яка прагне НАТО, отримала велику партію американських боєприпасів та протитанкові ракети Javelin, що викликало негативну реакцію Кремля. Водночас, Москва визнала, що вже ніяк не зможе перешкодити зближенню України з Північноатлантичним Альянсом.

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