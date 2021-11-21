Росія може готувати напад на схід і південь України на початку 2022 року, – голова розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія готується до можливої атаки на схід та південь України у січні-лютому 2022 року. Про це начальник Головного управління розвідки розповів в інтерв’ю виданню Military Times, пише hromadske.

За його словами, напад, який готує Росія, буде «набагато руйнівнішим за все, що було до цього» з 2014 року.

Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України 92 тисячі російських військових. Буданов зазначив, що ймовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських та бронетанкових нападів із висадкою десанту в Одесі й Маріуполі. Також можливе менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Очільник розвідки додав, що масштабні російсько-білоруські навчання «Захід-21» показали, що вони можуть одночасно скинути понад 3500 військових повітряно-десантних і спеціальних сил.

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Крім того, за словами Буданова, погодні умови не зупинять Росію від нападу. Він додає, що для українських військових погані погодні умови теж не проблема. Також розвідник допускає, що Росія перед вторгненням може використовувати «психологічні операції для дестабілізації України».

«Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди проти уряду», – сказав Буданов.

Він зазначив, що оцінки американської та української розвідки щодо можливого початку нападу приблизно схожі. Прогнозують, що це може статись у січні або лютому 2022 року.

Сполучені Штати раніше попередили Європейський Союз про потенційне вторгнення Росії в Україну. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно заявив, що не вірить у повномасштабний напад Росії.

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