У львівській лікарні швидкої допомоги відкрили нову дитячу кардіохірургію

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, відкрили сучасне відділення дитячої кардіохірургії. Це блок на 11 палат, 6 з яких вже облаштовані коштом благодійників. Також сьогодні тут завершили оперувати американські лікарі із Novick Cardiac Alliance: допомогу отримали 25 діток із важкими вадами серця. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Блок дитячої кардіохірургії у лікарні швидкої допомоги розташований на 7-му поверсі навпроти відділення кардіохірургії та трансплантології. Новий блок матиме 11 палат. Ремонт розпочався два місяці тому. Вже готові коридор та 6 палат.

За словами генерального директора лікарні швидкої медичної допомоги Олега Самчука, раніше в лікарні не оперували дітей, але після відкриття дорослої кардіохірургії, почали звертатись маленькі пацієнти. Тому виникло питання створення відповідного відділення. Наразі відкрили вже 6 перших палат, ще пів крила перебуває в ремонті. Всі палати будуть повністю укомплектовані моніторами, перфузорами, апаратами ШВЛ.

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Окрім того він зазначив, що останні 14 днів команда львівських кардіохірургів разом з фахівцями Novick Cardiac Alliance (США) оперували дітей з цілою України. Прооперували 25 дітей та більше 50 обстежили.

«Навіть було надано допомогу дітям, яким відмовили в оперуванні в інших містах країни чи за кордоном. Це було найкраще навчання для наших лікарів, адже тут, на їхньому робочому місці, їхніми руками здійснювались оперативні втручання та лікування маленьких пацієнтів. Ми оперували дітей віком від 3 місяців. Це був прекрасний досвід, тому ми вже домовляємось про наступні візити фахівців із США», – розповів Олег Самчук,

Зокрема, американські лікарі оперували у відділенні кардіохірургії та трансплантології, яке віднедавна функціонує в лікарні. Тепер же маленьких пацієнтів із вадами серця оперуватимуть в новому блоці дитячої кардіохірургії.

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