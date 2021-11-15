Провідні хірурги зі США прооперували 19 дітей з важкими вадами серця у Львові

У Львові провідні хірурги зі США спільно із кардіохірургами лікарні швидкої медичної допомоги продовжують оперувати діток із важкими вродженими вадами серця зі всієї України. Операції триватимуть до кінця тижня. А вже за кілька місяців іноземні колеги повернуться до Львова з новою благочинною місією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської міськради.

Як розповів керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук, до 20 листопада хірурги планують прооперувати, щонайменше, 25 дітей. Це діти, віком від 3 місяців до 16 років з різних регіонів нашої країни.

«Тисяча діток лише на Львівщині потребують операцій на серці. Минулого тижня наші лікарі спільно з колегами з Novick Cardiac Alliance (США) розпочали консультувати та оперувати дітей з вадами серця. За цей час прооперовано 19 маленьких пацієнтів: 13 – ендоваскулярно, ще 6 – відкриті хірургічні втручання. У планах – щонайменше 25 оперативних втручань. Наше завдання – відновити дитячу кардіохірургію на Західній Україні і зробити так, щоб наші маленькі пацієнти не їхали по Україні та світі шукати допомоги», – зазначив Олег Самчук.

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Водночас тих, хто ще має необхідність у такій консультації чи операції, просять звертатися в лікарню.

«Якщо є необхідність в консультації чи оперативному втручанні дитинці, звертайтеся до наших спеціалістів. Ми знайдемо можливість або допомогти зараз, або запланувати цю допомогу на наступний приїзд колег, який буде уже за кілька місяців», – додав Олег Самчук.

Телефони для звернень за консультаціями та операціями: 0660180919; 0671180919.

Зазначимо, у команді висококваліфікованих фахівців Novick Cardiac Allience – 12 лікарів: кардіохірурги, анестезіологи, реаніматологи, медсестри. А клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – єдиний центр у Західній Україні, що надає кардіохірургічну допомогу малюкам від народження.

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Фото: ЛМР