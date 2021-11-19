МОЗ попередило про фейки щодо виплати covid-тисячі в соцмережах

Міністерство охорони здоров’я не поширює в соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19. Офіційний механізм того, як реалізуватиметься програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, буде скоро представлений. Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає Укрінформ.

«Хочу прокоментувати ще один інцидент, який розганяють зараз у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з начебто офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто ії поширює і в яких цілях. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром», – сказала Карчевич.

Як повідомляв Львівський портал, Президент Володимир Зеленський анонсував, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання 1 тис. гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не «тисячею за вакцинацію».

Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через «Дію». Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.

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