У Львові під колеса авто потрапила 37-річна жінка

У середу, 17 листопада, на вулиці Тролейбусній, що у Франківському районі Львова, 37-річна львів’янка потрапила під колеса іномарки. Травмовану жінку госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 17:50 на вулиці Тролейбусній трапилась ДТП у якій травмувалася 37-річна жінка. Так, водій за кермом автомобіля Citroën C-Elysée, 59-річний львів’янин, збив жительку Львова.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

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За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.