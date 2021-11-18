Солодкий вантаж: львівські митники затримали рекордну контрабанду цукерок

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» затримали рівнянина, який хотів нелегально ввезти партію цукерок. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Випадок стався у середу, 17 листопада. В пункт пропуску за кермом мікроавтобуса Volkswagen Crafter прибув мешканець Рівного. Для перетину кордону він обрав смугу «червоний коридор», однак в авто виявили контрабанду цукерок.

Під час перевірки в мікроавтобусі правоохоронці виявили сховки з солодощами: 28 ящиків з цукерками.

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Загалом 112 кілограмів цукерок контрабандист сховав у своєму мікроавтобусі, а у митній декларації вказав, що перевозить особисті речі. Вартість товарів наразі встановлюється.

За цим фактом складено протокол за ст.472 (недекларування товарів) Митного кодексу України. Всі солодощі в рівнянина вилучили, а справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати покарання порушнику.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця