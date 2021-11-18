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Львів'янин переміг на світових Іграх стронгменів

Вероніка Рой

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Представник Львівщини Павло Кордіяка, який є найсильнішою людиною України 2020 року, здобув перемогу на світових Іграх стронгменів, що проходили в США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На цих змаганнях виступили шість представників України. Серед них – 26-річний львівський силач, найсильніша людина України 2020 року Павло Кордіяка.

Перемогою на турнірі Павло не тільки підтвердив свій титул одного з найсильніших чоловіків світу, а й в кваліфікувався у професійний дивізіон світового стронгу і отримав право брати участь у найпрестижніших міжнародних турнірах.

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Додамо, що офіційні ігри стронгменів – це своєрідний фестиваль сили, який збирає сотні найкращих спортсменів-стронгменів і стронгменок з 22 країн. Спортсмени позмагались за титул найсильнішого у світі в 9 різних дивізіонах.

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Фото: ЛОДА

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