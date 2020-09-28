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Львів'янин став найсильнішою людиною України

Вероніка Рой

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26 вересня на стадіоні «Карпати» в Хусті, що на Закарпатті, відбувся найпрестижніший вітчизняний старт сезону-2020 «Найсильніша людина України» за участі усіх найсильніших стронгменів країни. Перемогу у цьому чемпіонаті здобув 25-річний львів’янин Павло Кордіяк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Відділенні НОК у Львівській області.

 

Головними рефері чемпіонату найсильніших стронгменів країни були Василь Вірастюк та Сергій Конюшок.

За сумою виступів у шести вправах 25-річний Павло Кордіяк зі Львова на 4 балів обійшов володаря титулу «Найсильніша людина України» останніх чотирьох років – киянина Олексія Новікова.

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У підсумку змагань Кордіяк здобув 44 бали, у Новіков – 40, а бронзовим призером змагань став учасник АТО з Чернівців Олександр Кочергін (34,5). Ще один львів’янин у вісімці найсильніших –  Володимир Климко – посів 7-е місце.

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Фото: НОК

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