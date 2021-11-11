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До 35 тисяч гривень. Які вакансії і зарплати пропонують на Львівщині

Ольга Денисяка

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В листопаді у Львівській області є п’ять тисяч вакансій із зарплатою, що коливається від мінімального розміру до 35 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи обласного центру зайнятості.

Найбільшу зарплату (35 тисяч гривень) працедавці пропонують агроному. Стільки ж готове платити одне з підприємств Кам’янка-Бузького району, що спеціалізується на виробництві сухарів і сухого печива, головному інженерові.

Трохи менше (30 тисяч гривень) пропонують машиністам установки самоклейних плівок, дорожнім робітникам, керівникам підрозділів банківської сфери та інженерам-програмістам.

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До третіх, найбільш оплачуваних професій у Львові та його околицях, відносяться різальники скла, обвалювальники м’яса, зварники, монтажники будівельні, водії автотранспортних засобів, друкарі флексографічного друкування, а також головні бухгалтери. Претенденти на ці вакансії можуть розраховувати на щомісячну зарплату у розмірі 25 тисяч гривень.

Доволі висока заробітна плата – 20-22 тисяч гривень – зазначена для забійника, бетоняра, арматурника, інженера з проєктно-кошторисної роботи, муляра, тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, інженера-програміста.

18 тисяч гривень гарантують електрогазозварникам, скручувальникам виробів кабельного виробництва, водіям навантажувача, лакувальникам. У рейтинг із середньою зарплатою у розмірі від 16 до 17 тисяч гривень потрапили слюсарі-інструментальники, головний енергетик, логіст і менеджер (управитель) з постачання. Завершує список «грошовитих» вакансій монтер колії, зарплата котрого сягає 15,6 тисяч гривень.

Додамо, що згідно з офіційними даними на Львівщині пів року росла середня зарплата і у вересні мешканець отримував трохи більше 13 000 грн.

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