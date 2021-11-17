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Шмигаль розповів, як нараховуватимуть тисячу гривень Зеленського

Вероніка Рой

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По тисячі гривень повністю вакцинованим українцям, які анонсував президент Володимир Зеленський, нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок «Дія» наприкінці цього та впродовж наступного року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

«Кошти в розмірі 1 тис. гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через Дію. Їх можна буде витратити на квитки в кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком тощо. Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі», – зазначає Денис Шмигаль.

Глава уряду каже, що програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного. На неї спрямують загалом 6 млрд грн.

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«3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн – на початку наступного року з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету», – пояснює прем’єр-міністр.

Як повідомляв Львівський портал, 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

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