Шмигаль розповів, як нараховуватимуть тисячу гривень Зеленського

По тисячі гривень повністю вакцинованим українцям, які анонсував президент Володимир Зеленський, нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок «Дія» наприкінці цього та впродовж наступного року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

«Кошти в розмірі 1 тис. гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через Дію. Їх можна буде витратити на квитки в кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком тощо. Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі», – зазначає Денис Шмигаль.

Глава уряду каже, що програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного. На неї спрямують загалом 6 млрд грн.

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«3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн – на початку наступного року з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету», – пояснює прем’єр-міністр.

Як повідомляв Львівський портал, 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

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