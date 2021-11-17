На Львівщині чоловік відсидить 2 роки за ґратами за несплату аліментів

Суд відправив за ґрати 43-річного жителя Жовківщини, який ухилявся від сплати аліментів на утримання дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, прокурор у суді довів, що обвинувачений, бувши раніше судимим за ухилення від сплати аліментів, не виконував покладений на нього обов’язок і не виплачував аліменти на утримання двох свої неповнолітніх синів.

Суд погодився із доводами прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши покарання у виді 2 років та 1 місяця обмеження волі.

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Нагадаємо, минулого року 120 тисячам українців обмежено виїзд за кордон через несплату аліментів.

Також через збільшення в Україні розміру прожиткового мінімуму, який із 1 липня становить 2294 гривень, збільшився й розмір аліментів.

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Фото – з мережі Інтернет