ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловік відсидить 2 роки за ґратами за несплату аліментів

Аліса Белей

|

Суд відправив за ґрати 43-річного жителя Жовківщини, який ухилявся від сплати аліментів на утримання дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, прокурор у суді довів, що обвинувачений, бувши раніше судимим за ухилення від сплати аліментів, не виконував покладений на нього обов’язок і не виплачував аліменти на утримання двох свої неповнолітніх синів.

Суд погодився із доводами прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши покарання у виді 2 років та 1 місяця обмеження волі.

Реклама партнерів

Нагадаємо, минулого року 120 тисячам українців обмежено виїзд за кордон через несплату аліментів.

Також через збільшення в Україні розміру прожиткового мінімуму, який із 1 липня становить 2294 гривень, збільшився й розмір аліментів.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото – з мережі Інтернет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid
Ольга ДЕНИСЯКА
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid

Восени Україну охопила нова хвиля коронавірусу, під час якої Covid мало не щодня встановлює нові рекорди. Цього разу, як...

Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів