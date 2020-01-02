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120 тисячам українців обмежено виїзд за кордон через несплату аліментів

Соломія Головіна

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Станом на сьогодні в базах даних прикордонників перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

 

«Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи не мають обмежень у виїзді за межі України», – інформує ДПСУ.

При цьому вказали інцидент, який трапився вчора, 1 січня, ввечері в аеропорту «Бориспіль». Прикордонникам довелося вгамовувати 36-річного українця, який прямував у Дубай, а почувши про відмову у пропуску за кордон, накинувся на охоронців кордону:

«Наш 36-річний співвітчизник прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубая. Але спрацювала база даних щодо обмеження йому виїзду з території України. Правоохоронці запросили його до службового приміщення, щоб довести рішення про відмову у пропуску через кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно поводився та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника. Наразі стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу скеровано до суду».

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