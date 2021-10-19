Вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від Covid

Вагітні жінки частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. Вони мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 у порівнянні з невагітними. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

Коронавірус під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії.

«Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19», – йдеться у повідомленні.

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У МОЗ зазначають, що під час вибору вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Як повідомляв Львівський портал, Львівський обласний клінічний перинатальний центр внесли в перелік covid-стаціонарів. Тепер медзаклад може приймати вагітних жінок з підозрою, або підтвердженим коронавірусом.

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