На кордоні з Польщею затримали контрабанду смартфонів

У пункті пропуску «Шегині» затримали 32-річного українця, який намагався нелегально ввезти партію смартфонів Xiaomi. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, у пункт пропуску з Польщі прибув 32-річний українець на мікроавтобусі. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив відсутність товарів, обов’язкових до декларування.

Втім прикордонники таки вирішили скерували автомобіль на поглиблений огляд. Під час перевірки вони виявили контрабанду техніки, «зашиту» у стелю.

Загалом правоохоронці виявили і вилучили майже 200 смартфонів Xiaomi 11 Lite 5G та Redmi Note 10S. Їхня вартість наразі встановлюється.

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За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України. Справу найближчим часом скерують до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

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Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото, відео: Держприкордонслужба