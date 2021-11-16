ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею затримали контрабанду смартфонів

Наталя Дуляба

|

У пункті пропуску «Шегині» затримали 32-річного українця, який намагався нелегально ввезти партію смартфонів Xiaomi. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, у пункт пропуску з Польщі прибув 32-річний українець на мікроавтобусі. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив відсутність товарів, обов’язкових до декларування.

Втім прикордонники таки вирішили скерували автомобіль на поглиблений огляд. Під час перевірки вони виявили контрабанду техніки, «зашиту» у стелю.

Загалом правоохоронці виявили і вилучили майже 200 смартфонів Xiaomi 11 Lite 5G та Redmi Note 10S. Їхня вартість наразі встановлюється.

Реклама партнерів

За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України. Справу найближчим часом скерують до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото, відео: Держприкордонслужба

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів