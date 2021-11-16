Львів'янин намагався провезти через кордон понад 70 тисяч доларів

У Шегинях затримали 21-річного львів’янина, який повертався з Польщі із понад 70 тисячами доларів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

У вівторок, 16 листопада, близько 9:00 в пункт пропуску «Шегині – Медика», скориставшись смугою «червоний коридор» з Польщі прибув мікроавтобус Renault Master.

20-річний мешканець Львова, зазначив у поданій до митного контролю декларації, що перевозить товари в межах неоподатковуваної норми.

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Також під час проходження митного контролю він повідомив митникам, що перевозить 10 тисяч євро. Однак, під час перевірки прикордонники виявили у львів’янина 70 400 доларів.

За цим фактом правоохоронці склали протокол за ст. 472 Митного кодексу України. Кошти в еквіваленті 10 тисяч євро порушнику повернули, а решту, 59 тисяч доларів, у нього вилучили.

Невдовзі справу скерують до суду, який і визначатиме покарання для порушника.

Зазначимо, що всі фізичні особи незалежно від статусу (резидент/нерезидент) при в’їзді та виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує 10 тисяч євро.

Нагадаємо, Львівський портал писав, як гарантувати безпечне доставлення придбаних за кордоном товарів за місцем призначення та яке існує обмеження по вазі й вартості товарів. Читайте детальніше за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця