ОСТАННІ НОВИНИ

У поліції розповіли деталі загибелі мисливця на Стрийщині

Ольга Денисяка

|

13 листопада під час полювання в мисливському угідді у Стрийському районі від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік. Поліція відкрила справу за вбивство з необережності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, під час полювання в лісі поблизу села Стільсько 62-річний житель Нового Роздолу вистрілив з карабіну Sauer100 в напрямку ймовірної дичини. Однак влучив у іншого мисливця, 66-річного мешканця одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок вогнепального поранення в ділянку грудної клітини чоловік помер на місці події.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на  термін від трьох до п’яти років.

Реклама партнерів

Триває досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів