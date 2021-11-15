У поліції розповіли деталі загибелі мисливця на Стрийщині

13 листопада під час полювання в мисливському угідді у Стрийському районі від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік. Поліція відкрила справу за вбивство з необережності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, під час полювання в лісі поблизу села Стільсько 62-річний житель Нового Роздолу вистрілив з карабіну Sauer100 в напрямку ймовірної дичини. Однак влучив у іншого мисливця, 66-річного мешканця одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок вогнепального поранення в ділянку грудної клітини чоловік помер на місці події.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

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Триває досудове розслідування.

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