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На Львівщині під час полювання застрелили 66-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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13 листопада в селі Стільсько Львівської області під час полювання застрелили 66-річного чоловіка. Про це йдеться у Facebook Миколаївської ОТГ.

Під час полювання мисливець вистрілив з рушниці в дичину, однак куля потрапила в людину.

«Загиблим виявився 66-річний житель Миколаївської ОТГ. На місце прибули правоохоронці і встановлюють обставини події», – йдеться в повідомленні.

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Львівський портал звернувся за інформацією про нещасний випадок до Нацполіції Львівщини. Однак на момент виходу публікації у поліції подію не коментували.

Водночас за даними УНН, з мисливської рушниці вистрілив 62-річний чоловік. Поліція кримінальне провадження за ч. ст. 119 ККУ (вбивство через необережність).

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