У Львові визначили переможців турніру «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби

З 11 по 13 листопада у Львові проводили відкриті обласні змагання зі стендової стрільби «Кубок Захисника України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

«Кубок Захисника України» зі стендової стрільби відбувся у Львові на базі «Львівський стрілецький стенд» та зібрав понад 60 учасників.

Як зазначають організатори, для учасників АТО/ООС це були не просто змагання, а перш за все обмін досвідом зі спортсменами-професіоналами.

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«Для нас велика честь, що на нашій базі присутня така велика кількість людей, які захищають нашу незалежність на Сході України. Приємно, що багато наших воїнів зголосилось взяти участь у «Кубку Захисника України».

В майбутньому ми намагатимемось проводити більше таких заходів, щоб наші Герої могли зустрічатись, спілкуватись та разом проводити час», – розповіла керівниця комунального закладу КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» Уляна Штангрет.

Учасники випробували свої вміння на круглому, траншейному стендах та спортінгу. Переможцями й призерами турніру стали:

Категорія учасники АТО/ООС серед чоловіків:

Лук’янчук Олександр,

Загрубський Богдан,

Гера Володимир.

Серед жінок:

Лютенко Марина,

Філіпович Юлія,

Маркевич Євгенія.

Категорія «спортсмени-професіонали»:

Іванченко Дмитро,

Петерига Любомир,

Кадило Іван.

Довідка. Змагання започатковані 2017-го, щороку їх проводять Львівська обласна рада, управління молоді та спорту Львівської ОДА, федерація стрілецького спорту області, школа вищої спортивної майстерності за підтримки меценатів і партнерів заходу. Цього року турнір відбувався вп’яте.