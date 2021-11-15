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У Львові визначили переможців турніру «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби

Аліса Белей

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З 11 по 13 листопада у Львові проводили відкриті обласні змагання зі стендової стрільби «Кубок Захисника України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

«Кубок Захисника України» зі стендової стрільби відбувся у Львові на базі «Львівський стрілецький стенд» та зібрав понад 60 учасників.

Як зазначають організатори, для учасників АТО/ООС це були не просто змагання, а перш за все обмін досвідом зі спортсменами-професіоналами.

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«Для нас велика честь, що на нашій базі присутня така велика кількість людей, які захищають нашу незалежність на Сході України. Приємно, що багато наших воїнів зголосилось взяти участь у «Кубку Захисника України».

В майбутньому ми намагатимемось проводити більше таких заходів, щоб наші Герої могли зустрічатись, спілкуватись та разом проводити час», – розповіла керівниця комунального закладу КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» Уляна Штангрет.

Учасники випробували свої вміння на круглому, траншейному стендах та спортінгу. Переможцями й призерами турніру стали:

Категорія учасники АТО/ООС серед чоловіків:

  • Лук’янчук Олександр,
  • Загрубський Богдан,
  • Гера Володимир.

Серед жінок:

  • Лютенко Марина,
  • Філіпович Юлія,
  • Маркевич Євгенія.

Категорія «спортсмени-професіонали»:

  • Іванченко Дмитро,
  • Петерига Любомир,
  • Кадило Іван.

Довідка. Змагання започатковані 2017-го, щороку їх проводять Львівська обласна рада, управління молоді та спорту Львівської ОДА, федерація стрілецького спорту області, школа вищої спортивної майстерності за підтримки меценатів і партнерів заходу. Цього року турнір відбувався вп’яте.

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