У Львові визначили переможців турніру «Кубок Захисника України» зі стендової стрільби

З 11 по 13 листопада у Львові проводили відкриті обласні змагання зі стендової стрільби «Кубок Захисника України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.
«Кубок Захисника України» зі стендової стрільби відбувся у Львові на базі «Львівський стрілецький стенд» та зібрав понад 60 учасників.
Як зазначають організатори, для учасників АТО/ООС це були не просто змагання, а перш за все обмін досвідом зі спортсменами-професіоналами.
«Для нас велика честь, що на нашій базі присутня така велика кількість людей, які захищають нашу незалежність на Сході України. Приємно, що багато наших воїнів зголосилось взяти участь у «Кубку Захисника України».
В майбутньому ми намагатимемось проводити більше таких заходів, щоб наші Герої могли зустрічатись, спілкуватись та разом проводити час», – розповіла керівниця комунального закладу КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності» Уляна Штангрет.
Учасники випробували свої вміння на круглому, траншейному стендах та спортінгу. Переможцями й призерами турніру стали:
Категорія учасники АТО/ООС серед чоловіків:
- Лук’янчук Олександр,
- Загрубський Богдан,
- Гера Володимир.
Серед жінок:
- Лютенко Марина,
- Філіпович Юлія,
- Маркевич Євгенія.
Категорія «спортсмени-професіонали»:
- Іванченко Дмитро,
- Петерига Любомир,
- Кадило Іван.
Довідка. Змагання започатковані 2017-го, щороку їх проводять Львівська обласна рада, управління молоді та спорту Львівської ОДА, федерація стрілецького спорту області, школа вищої спортивної майстерності за підтримки меценатів і партнерів заходу. Цього року турнір відбувався вп’яте.
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Аліса Белей