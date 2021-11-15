У Краковці затримали Mercedes, «нафарширований» сигаретами

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники викрили чергового контрабандиста із 930 пачками сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

У пункт пропуску на виїзд за кордон прибув 50-річний поляк на автомобілі Mercedes. Під час поглибленого огляду в машині виявили сховки зі сигаретами.

Загалом правоохоронці дістали з транспортного засобу 930 пачок сигарет без марок акцизного збору. Всі ці товари були заховані у спеціально виготовленому тайнику між заднім сидінням та багажним відділенням авто.

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Вартість контрабанди оцінять згодом. Всі цигарки та автомобіль вилучили.

За цим фактом митники складуть протокол про порушення Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для сигаретного контрабандиста.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівський прикордонний загін