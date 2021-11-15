ОСТАННІ НОВИНИ

У Краковці затримали Mercedes, «нафарширований» сигаретами

Аліса Белей

|

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники викрили чергового контрабандиста із 930 пачками сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

У пункт пропуску на виїзд за кордон прибув 50-річний поляк на автомобілі Mercedes. Під час поглибленого огляду в машині виявили сховки зі сигаретами.

Загалом правоохоронці дістали з транспортного засобу 930 пачок сигарет без марок акцизного збору. Всі ці товари були заховані у спеціально виготовленому тайнику між заднім сидінням та багажним відділенням авто.

Реклама партнерів

Вартість контрабанди оцінять згодом. Всі цигарки та автомобіль вилучили.

За цим фактом митники складуть протокол про порушення Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для сигаретного контрабандиста.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський прикордонний загін

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів