У ДТП біля Львова постраждали двоє чоловіків

У неділю, 14 листопада, у селі Липники, що біля Львова, зіткнулися Ford Mondeo та Dacia Logan. У результаті ДТП постраждали обидва водії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 17:00 год. на автодорозі Київ-Чоп біля села Липники. За даними поліції, водій автомобіля Ford Mondeo зіткнувся з автомобілем Dacia Logan під керуванням.

Внаслідок ДТП обидва водії, 61-річний житель Новояворівська та 36-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

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