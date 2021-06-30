ОСТАННІ НОВИНИ

У лікарні швидкої допомоги відкрили нове відділення кардіохірургії

Наталя Дуляба

|

У лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Мазепи, запрацювало нове відділення кардіохірургії й трансплантації серця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

У новому відділення медики надаватимуть увесь спектр послуг пацієнтам, які мають проблеми зі серцем, в тому числі й проводитимуть пересадку цього життєво важливого органу.

В новостворене відділення кардіохірургії та трансплантації серця вклали понад 50 млн грн, всі роботи тривали близько року. Тут є 20 до- та післяопераційних ліжок, реанімація та індивідуальна палата для пацієнтів після пересадки.

«Сьогодні ми можемо надати всю допомогу усім – від новонародженого до людини старшого віку. Це є вроджені вади серця у дітей, весь спектр дорослої кардіохірургії, включаючи аортокоронарне шунтування, пластику й заміну клапанів, розшарування аневризм, і завершуючи трансплантацією серця», – розповів завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації серця Роман Домашич.

Реклама партнерів

Відділення забезпечене сучасним обладнанням, яке дозволяє медикам виконувати найделікатніші операції на серці з мінімальними розрізами і травматизмом. Через незначний прокол лікарі матимуть доступ до проблемної ділянки серця.

«Вже за тиждень-два в нас буде сучасна лапароскопічна стійка, і ми зможемо виконувати весь спектр мінікардіохірургічних операцій – від протезування і пластики клапанів до аортокоронарного шунтування з мінідоступом. Це обладнання дозволяє нам відкоригувати будь-яке порушення ритму серця: від барикардій, коли низька частота серцевих скорочень, і до найскладніших тахікардій», – пояснив Роман Домашич.

Відтак у лікарні швидкої допомоги вже прогнозують, що відтепер кількість операцій на серці зросте мінімум удвічі.

Зазначимо, що у львівській лікарні швидкої допомоги ремонти тривають на 40 об’єктах. До кінця 2021 року тут планують оновити відділення терапії, кардіології та інфарктне відділення. Також оновлюють операційні в урологічному та хірургічному відділеннях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів