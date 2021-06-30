У лікарні швидкої допомоги відкрили нове відділення кардіохірургії

У лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Мазепи, запрацювало нове відділення кардіохірургії й трансплантації серця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

У новому відділення медики надаватимуть увесь спектр послуг пацієнтам, які мають проблеми зі серцем, в тому числі й проводитимуть пересадку цього життєво важливого органу.

В новостворене відділення кардіохірургії та трансплантації серця вклали понад 50 млн грн, всі роботи тривали близько року. Тут є 20 до- та післяопераційних ліжок, реанімація та індивідуальна палата для пацієнтів після пересадки.

«Сьогодні ми можемо надати всю допомогу усім – від новонародженого до людини старшого віку. Це є вроджені вади серця у дітей, весь спектр дорослої кардіохірургії, включаючи аортокоронарне шунтування, пластику й заміну клапанів, розшарування аневризм, і завершуючи трансплантацією серця», – розповів завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації серця Роман Домашич.

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Відділення забезпечене сучасним обладнанням, яке дозволяє медикам виконувати найделікатніші операції на серці з мінімальними розрізами і травматизмом. Через незначний прокол лікарі матимуть доступ до проблемної ділянки серця.

«Вже за тиждень-два в нас буде сучасна лапароскопічна стійка, і ми зможемо виконувати весь спектр мінікардіохірургічних операцій – від протезування і пластики клапанів до аортокоронарного шунтування з мінідоступом. Це обладнання дозволяє нам відкоригувати будь-яке порушення ритму серця: від барикардій, коли низька частота серцевих скорочень, і до найскладніших тахікардій», – пояснив Роман Домашич.

Відтак у лікарні швидкої допомоги вже прогнозують, що відтепер кількість операцій на серці зросте мінімум удвічі.

Зазначимо, що у львівській лікарні швидкої допомоги ремонти тривають на 40 об’єктах. До кінця 2021 року тут планують оновити відділення терапії, кардіології та інфарктне відділення. Також оновлюють операційні в урологічному та хірургічному відділеннях.

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Фото: ЛМР