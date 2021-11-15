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Львів'яни стали чемпіонами України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат

Ольга Денисяка

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Дев’ять спортсменів зі Львівщини стали призерами чемпіонату України з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 15-16 років. Серед них троє здобули «золото». Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Чемпіонат проходив у Києві. Львівщину на змаганнях представила команда з 28 осіб. З медалями додому повернулись 9 атлетів. У загальнокомандному заліку борці Львівщини вибороли «срібло», а борчині «бронзу».

Чемпіоном України у ваговій категорії до 110 кг став кандидат у майстри спорту України Владислав Степчук. «Золоту» медаль виборола і Ірина Борисюк, яка змагались у вазі до 61 кг, а у ваговій категорії до 69 кг чемпіонкою України стала Надія Соколовська.

Усі спортсмени навчаються у Львівському фаховому коледжі спорту та представляють фізкультурно-спортивне товариство Динамо. Владислава тренує Віктор Глібенко, а Ірину та Надію – Олександр Раковський.

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Віцечемпіонкою України у ваговій категорії до 49 кг стала ще одна вихованка Олександра Раковського Марія Неміш. Дівчина також навчається у Львівському фаховому коледжі спорту та представляє фізкультурно-спортивне товариство Динамо.

«Бронзовим» призерами змагань стали Володимир Корнілов у ваговій категорії до 48 кг, Руслан Кіт у вазі до 60 кг та Єгор Горох у вазі до 80 кг. Спортсменів тренують Віктор Глібенко, Сергій Слюсаренко та Ігор Вовк.

У ваговій категорії до 65 кг бронзові нагороди вибороли Анна-Марія Козак та Діана Білоцька. Дівчат тренують Олександр Раковський та Орест Скобельський. Усі бронзові призери навчаються у Львівському фаховому коледжі спорту.

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